Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0 - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0

33 dakika önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd'i Ljajic ve Atiba'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd'i Ljajic ve Atiba'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.


İkinci yarı hazırlıklarını 3 Ocak tarihinden bu yana Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Mezokövesd ile karşı karşıya geldi. Macaristan temsilcisi karşısına Karius, Pedro Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut 11'iyle çıkan Beşiktaş, 10. dakikada Ljajic'in penaltıdan, 25. dakikada da Atiba'nın attığı gollerle 2-0 kazanmasını bildi. Rakibi karşısında üstün bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, özellikle savunmada oldukça dikkatliydi. Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanların ardından 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da Altınordu ile hazırlık maçı yapıp İstanbul'a dönecek. - ANTALYA

Beşiktaş, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:53 Kaynak: İHA
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