Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2

Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.

Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, müsabakaya; Utku - Roiser, Montero, Welinton, Necip - Josef, Atiba, Oğuzhan, Atakan, Gökhan - Aboubakar 11'yle çıkarken, Karagümrük'te ise; Vivano - Alparslan, Koray, Murat, Fatih - Salibur, Ndiaye, Aksel, Chahechouhe, Ramazan - Mevlüt ile karşılaşmaya başladı.

Beşiktaş, henüz dakikalar 16'yı gösterdiğinde Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kartal, bu golden 9 dakika sonra Atiba Hutchinson ile farkı ikiye çıkardı. Karagümrük, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı ve 30. dakikada Salibur ile durumu 2-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 36'da Mevlüt Erdinç ile eşitliği yakalayarak, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Larin, adeta oyuna girer girmez golle tanıştı ve 46. dakikada skoru Beşiktaş lehine 3-2 yaptı. Cyle Larin, ilk golün üzerinden iki dakika geçmişken rakip ağlara bir gol daha atarak siyah-beyazlı takımı 4-2 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Karagümrük'e fazla pozisyon şansı tanımayan Beşiktaş adına maçın skorunu belirleyecek golü 55. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti.

Müsabakanın geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

-İHA-