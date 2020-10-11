Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2

11.10.2020 16:07
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2, System.String[]

Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti.

Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.

Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, müsabakaya; Utku - Roiser, Montero, Welinton, Necip - Josef, Atiba, Oğuzhan, Atakan, Gökhan - Aboubakar 11'yle çıkarken, Karagümrük'te ise; Vivano - Alparslan, Koray, Murat, Fatih - Salibur, Ndiaye, Aksel, Chahechouhe, Ramazan - Mevlüt ile karşılaşmaya başladı.

Beşiktaş, henüz dakikalar 16'yı gösterdiğinde Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kartal, bu golden 9 dakika sonra Atiba Hutchinson ile farkı ikiye çıkardı. Karagümrük, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı ve 30. dakikada Salibur ile durumu 2-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 36'da Mevlüt Erdinç ile eşitliği yakalayarak, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Larin, adeta oyuna girer girmez golle tanıştı ve 46. dakikada skoru Beşiktaş lehine 3-2 yaptı. Cyle Larin, ilk golün üzerinden iki dakika geçmişken rakip ağlara bir gol daha atarak siyah-beyazlı takımı 4-2 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Karagümrük'e fazla pozisyon şansı tanımayan Beşiktaş adına maçın skorunu belirleyecek golü 55. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti.

Müsabakanın geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

-İHA-

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada         
13:10
Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 16:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei