Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 Bandırmaspor: 0

11.10.2020 18:45
Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 Bandırmaspor: 0, System.String[]

Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlı takımın golü Batuhan Kör'den geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Bolu kampını erken tamamlayan ve Bursa'ya dönen yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bandırmaspor'u konuk etti. Taraftara ve basına kapalı olarak yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Bursaspor, 70'inci dakikada Batuhan Kör'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca yeşil-beyaz takım sahadan galip ayrıldı. - BURSA

Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 Bandırmaspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika Spor

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