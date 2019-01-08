Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

1 saat önce

- Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1ANTALYA - Bursaspor ve Kastamonuspor 1966 arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlılar 2-1 kazandı.

- Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

ANTALYA - Bursaspor ve Kastamonuspor 1966 arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlılar 2-1 kazandı.
Antalya Belek'te devre arası hazırlıklarına devam eden takımlardan Bursaspor ve Kastamonuspor 1966 arasında bir hazırlık maçı oynandı. Müsabakanın 7. dakikasında Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor ilk yarıyı önde kapattı. 75. dakikada Soner Dikmen'in Kastamonuspor 1966 adına eşitliği sağladı. Bursaspor maçın 89. dakikasında Ali Akman ile 2-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Antalya, Kastamonuspor, Bursaspor, Spor
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