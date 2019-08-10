Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 0 - Giresunspor: 1
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Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 0 - Giresunspor: 1

1 saat önce

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 0 - Giresunspor: 1, System.String[]
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Giresunspor ile mücadele etti. Müsabaka misafir takım Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Giresunspor'un golünü 64. dakikada Tanase kaydederken ev sahini ekip Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da kadrodaki tüm oyunculara maç içerisinde yer verdi. - RİZE
Çaykur Rizespor, Giresunspor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:54 Kaynak: İHA
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