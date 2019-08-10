Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 0 - Giresunspor: 1
1 saat önce
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:54 Kaynak: İHA
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, Çaykur Didi Stadyumu'nda Giresunspor
ile mücadele etti. Müsabaka misafir takım Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Giresunspor'un golünü 64. dakikada Tanase kaydederken ev sahini ekip Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal
da kadrodaki tüm oyunculara maç içerisinde yer verdi. - RİZE
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