Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Denizlispor: 1 - Rizespor: 2

Hazırlık Maçı: Denizlispor: 1 - Rizespor: 2

1 saat önce

Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Hazırlık Maçı: Denizlispor: 1 - Rizespor: 2, System.String[]
Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdüren Denizlispor, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Denzlispor, tecrübeli golcüsü Recep Niyaz'ın 24. dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Rizespor oldu. Rize, 51. dakikada Vedat Muric ve 77. dakikada Eren Karadağ'ın attığı goller ile yeşil-siyahlı ekip karşısında 2-1'lik üstünlük sağladı. Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Karadeniz, Antalya, Denizlispor, Rizespor, Spor
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