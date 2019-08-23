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Hazırlık Maçı: Elazığspor: 0 - Elazığ Belediyespor FK: 3

43 dakika önce

Hazırlık maçında Elazığspor, Elazığ Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Hazırlık Maçı: Elazığspor: 0 - Elazığ Belediyespor FK: 3, System.String[]

Hazırlık maçında Elazığspor, Elazığ Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.


TFF 2. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor ile TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Yolspor Tesisleri Sentetik Saha'da oynanan ve taraftarlarında ilgi gösterdiği maçı Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk ile Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak yan yana takip etti. Maça etkili başlayan Elazığ Belediyespor, 27. dakikada Gökhan Aydaş'ın golü ile üstünlüğü yakaladı. Golden sonra her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen ilk yarı bu skorla sona erdi.


Elazığ Belediyespor,51. dakikada yeni transferi Serhan Yılmaz'la farkı 2'ye çıkardı. 84. dakikada sahneye çıkan Mazlum Öndil son sözü söyledi ve Elazığ Belediyespor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Elazığspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:17 Kaynak: İHA
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