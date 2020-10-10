Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1

10.10.2020 18:21
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1, System.String[]

BB Erzurumspor ve Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi.

BB Erzurumspor ve Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi.

BB Erzurumspor maçı ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 kazandı. Ev sahibi BB Erzurumspor'un golleri Ömer Şişmanoğlu ve yeni transfer Ricardo Gomes'den gelirken, Trabzonspor'un tek golünü Bilal kaydetti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gomes'in pasıyla Cenk Ahmet korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ömer Şişmanoğlu kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

34. dakikada Hamroun orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi, Uygun durumda olan Gomes'i gördü. Gomes ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0

37. dakikada Ricardo Gomes'in pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in ara pasında kaleci erce ile karşı karşıya kalan Donald topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. dakikada Prereira orta alandan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu defansa çarpan top kornere çıktı.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Sefa'nın ortasında kaleci Kayacan'ı aşan topu arka tarafta Mina uzaklaştıramayınca Bilal önünde bulduğu topu boş kaleyi göndererek farkı bire indirdi. 2-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Şahin Berker xx, Bülent Korkmaz xx, Erdem Tanış xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx (Batuhan dk. 75 x), Mücahit xx (Hasan dk. 75 x), Adolphe Teikeu xx (Kaan dk. 75 x), Gökhan xx (Mina dk. 52 x), Cenk Ahmet xxx (Emrah dk. 61 x), Osman xxx, Ömer Şişmanoğlu xxx (Boumal dk. 65 x), Sissoko xx (İbrahim Akdağ dk. 75 x), Donald xx (Murat dk. 61 x), Hamroun xxx (Sadiku dk. 65 x), Ricardo Gomes xxx (Rashad dk. 60 x)

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Erce xx, Hugo xx, Campi x (Ahmetcan dk. 46 x), Prereıra xx, Marlon xx (Kamil dk. 67 x), Flavıo xx, Lewıs xx, Yusuf x (Diabate dk. 46 x), Salih x (Sefa dk. 37 x), Bilal xx (Faruk Can dk. 87 ?), Afobe xx

Yedekler: Kağan, Kerem, Süleyman

Teknik Direktör: Eddie Newton

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 18), Ricardo Gomes (dk. 34) (BB Erzurumspor), Bilal (dk. 54) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Marlon, Prereira (Trabzonspor), Rashad (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1
Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1

Erzurumspor Kulübü, Trabzonspor, Erzurum, Gomes, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Erzurumspor: 2 Trabzonspor: 1 - Son Dakika Spor

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