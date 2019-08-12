Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 - Galatasaray: 1
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Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 - Galatasaray: 1

5 dakika önce

Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 - Galatasaray: 1, System.String[]
Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray İtalyan ekibi Fiorentina ile bir hazırlık maçı oynadı. Fiorentina adına golleri 42. dakikada Boateng, 45+3. dakikada Sottil, 61. dakikada Benassi ve 83. dakikada Simeone'den gelirken Galatasaray'ın tek golü 50. Dakikada Emre Mor'dan geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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