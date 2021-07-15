Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0Kocaelispor: 1

FT Antalyaspor hazırlık maçında Kocaelispor'a 1-0 yenildi.

2020-2021 sezonunun ilk kamp dönemini Erzurum'da sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçında Kocaelispor ile karşılaştı.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maça Antalyaspor; Boffin, Floranus, Naldo, Bahadır, Güray, Hakan, Tomasello, Fredy, Milosevic, Mukairu, Gökdeniz on biri ile başladı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. Kırmızı beyazlılarda ikinci yarı oyuna Diogo, Bünyamin, Veysel, Sven, Ali Eren, Ufuk, Erkan, Amilton, Musa ve Habib dahil oldu. Kocaelispor, 56. dakikada Bahattin Köse ile 1-0 öne geçti. Golden sonra Antalyaspor, Tomasello, Gökdeniz ve Veysel ile girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca, mücadele Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - ANTALYA