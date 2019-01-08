Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1

Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1

20 dakika önce

Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.

Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1, System.String[]
Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.

Liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Gazişehir Gaziantep ve Altay hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Altay Andres Tatos'un golüyle 1-0 kazandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Antalya, Gaziantep, Altay, Spor
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