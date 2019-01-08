Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1
20 dakika önce
Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.
Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.
Liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Gazişehir Gaziantep ve Altay hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Altay Andres Tatos'un golüyle 1-0 kazandı. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor
Beşiktaş, Scout Ekibinin Önerdiği Malili Oyuncu Aliou Dieng'i Radarına Aldı