Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1
28 dakika önce
- Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1ANTALYA - Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.
- Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep
: 0 - Altay
: 1
ANTALYA - Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.
Liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Gazişehir Gaziantep ve Altay hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Altay Andres Tatos'un golüyle 1-0 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:24 Kaynak: İHA
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