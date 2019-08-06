Hazırlık maçı - Göztepe: 1 - Difaa El Jadida: 0
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Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:49 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık maçında Fas
'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto
, Murat Paluli
, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler
, Deniz Kadah
, Yasin Öztekin
ve Eren Derdiyok
11'i ile başladı.
Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazandı.
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