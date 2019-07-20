Hazırlık maçı - Göztepe- Eskişehirspor
1 saat önce
Eskişehirspor Maçtan görüntüler AFYONKARAHİSAR - 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:36 Kaynak: AA
Hazırlık maçı
Göztepe- Eskişehirspor
Maçtan görüntüler
AFYONKARAHİSAR - 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Göztepe, Eskişehirspor ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
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