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Hazırlık maçı - İttifak Holding Konyaspor-Bursaspor
14 dakika önce
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan İttifak Holding Konyaspor, Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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