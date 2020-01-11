Hazırlık maçı - İttifak Holding Konyaspor-Bursaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçı - İttifak Holding Konyaspor-Bursaspor - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı - İttifak Holding Konyaspor-Bursaspor

14 dakika önce

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan İttifak Holding Konyaspor, Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı.

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan İttifak Holding Konyaspor, Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı - İttifak Holding Konyaspor-Bursaspor

İttifak Holding, Bursaspor, Konyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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