Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. 6. dakikada Umut Bozok ile Kasımpaşa 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Nwakaeme bordo-mavililer adına eşitliği getiren golü kaydetti. 78. dakikada Gervinho'nun fileleri havalandırmasıyla Karadeniz ekibi 2-1 maçtan galip ayrıldı.

(İHA)