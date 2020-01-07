Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1 - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

6 saat önce

Konyaspor ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar İzmir temsilcisini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1, System.String[]

Konyaspor ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar İzmir temsilcisini 2-1'lik skorla mağlup etti.


Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Konyaspor, İzmir temsilcisi Altınordu ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederken goller 14. dakikada Levan Shengelia ve 70. dakikada Erdon Daci'den geldi. Altınordu'nun golünü ise 18. dakikada Ali Mert Aydın'dan geldi. - ANTALYA

Konyaspor, Altınordu, Antalya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:04 Kaynak: İHA
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