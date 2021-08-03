Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir ile Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir, Hatayspor'u konuk etti. 33. dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 74. dakikada Boupendza'nın golüyle Hatayspor, skoru 1-1'e getirdi. 80. dakikada Berkay'ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçerken, 86. dakikada Hatayspor'un yeni transferi Saint-Louis, skoru 2-2 yaptı mücadele bu sonuçla sona erdi. - İSTANBUL