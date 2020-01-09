Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te hazırlanan DG Sivasspor, kamptaki hazırlık maçında Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; sahaya Muammer Yıldırım, Furkan Sağman, Fatih Aksoy, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Eren Şahin ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle çıktı. Yedeklerde ise; Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muhammet Can Tuncer, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Abdou Razack Traore, Erdoğan Yeşilyurt, Volkan Eğri, Arouna Kone, Fernando Andrade, Özkan Yiğiter, Ayhan Tuş ve Eren Çetindere yer aldı.



Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti. - SİVAS