Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2, System.String[]

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.


Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor hazırlık maçında Almanya 3. Lig ekiplerinden Waldhof Mannheim ile karşı karşıya geldi. Maçın başında yediği 2 golle 2-0 geriye düşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle eşitliği yakaladı. Maçın 6. dakikasında Alman temsilcisi Bouziane Mounir ile öne geçerken, aynı futbolcu dakikalar 9'u gösterdiğinde farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Muammer, Furkan, Fatih, Caner, Uğur, Ziya, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Eren ve Yatabare 11'iyle maça başlayan Yiğidolar, 37. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
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