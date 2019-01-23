Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı - Slovan Liberec, Neftçi Bakü'yü 2-1 Yendi

Hazırlık Maçı - Slovan Liberec, Neftçi Bakü'yü 2-1 Yendi

33 dakika önce

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çekya 1. Lig takımı Slovan Liberec, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi.

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çekya 1. Lig takımı Slovan Liberec, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonundan Andrey Vasilyevich, Denis Yemelyançikov ve Viktor Jetikov hakem üçlüsü yönetti.

Neftçi Bakü'nün tek golünü 21. dakikada Mirabdulla Abbasov atarken, Slovan Liberec'in gollerini ise 36. dakikada Matej Hybs ve 46. dakikada Jan Mikula kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Azerbaycan, Antalya, Slovan Liberec, Bakü, Spor
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