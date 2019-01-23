Hazırlık Maçı - Slovan Liberec, Neftçi Bakü'yü 2-1 Yendi
33 dakika önce
Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çekya 1. Lig takımı Slovan Liberec, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi.
Antalya
'da oynanan hazırlık maçında Çekya 1. Lig takımı Slovan Liberec
, Azerbaycan
Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü
'yü 2-1 yendi. Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Belarus Futbol
Federasyonundan Andrey Vasilyevich, Denis Yemelyançikov ve Viktor Jetikov hakem üçlüsü yönetti.
Neftçi Bakü'nün tek golünü 21. dakikada Mirabdulla Abbasov atarken, Slovan Liberec'in gollerini ise 36. dakikada Matej Hybs ve 46. dakikada Jan Mikula kaydetti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:29 Kaynak: AA
Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı
Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza
Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı
Ünlü Yorumcu Evren Turhan, Galatasaray Yönetimini Sert Bir Dille Eleştirdi: 2 Aydır Alan Geliyor, Oyuncu Nerede?