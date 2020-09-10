Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95 - Son Dakika

Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup'ta Anadolu Efes'e 56-95 mağlup oldu.

Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup'ta Anadolu Efes'e 56-95 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı hazırlık turnuvası Gloria Cup 2020'de Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Antalya'da gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçını rakibi BC Dnipro'nun maç öncesinde bazı basketbolcularının test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle, diğer takımlar ve turnuvayı riske atmamak adına karşılaşmalardan çekilmesi sonucu hükmen kazanmış sayılan Mavi Yeşilliler, ikinci maçında Anadolu Efes'e 56-95 mağlup oldu. Gloria Sports Arena'da oynanan maça Semaj Christon, Batın Tuna, Sean Kilpatrick, DJ White, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, 3. dakikayı Semaj Christon'ın sayılarıyla 5-4 önde geçti. Rakibin basketlerine Sean Kilpatrick ve Dj White ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikada skoru 12-16 yaparken, çeyrek 18-23 İstanbul temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda üç sayılık basketle başlayan Anadolu Efes'e Jeremy Simmons'ın basket-faul'üyle karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sean Kilpatrick'in orta mesafeli basketiyle 12. dakikada farkı 3'e çekti: 23-26. Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla takibini sürdüren Mavi Yeşilliler, Sean Kilpatrick'in üçlüğüyle 17.20'de skoru 30-40'a getirse de soyunma odasına önde giren taraf 32-47'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seri ile başlayan rakibinin bu serisine Nuni Omot ile son veren TOFAŞ, kalan bölümde farkın açılmasını önleyemedi. Son periyoda 47-75 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 56-95 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ'ta Semaj Christon 14 sayı-5 asist-4 ribaund ile oynarken; Sean Kilpatrick 11 sayı-Jeremy Simmons 9 sayı üretti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında sıradaki maçını 11 Eylül Cuma günü Galatasaray Doğa Sigorta ile yapacak. Gloria Sports Arena'da turnuva dışı olarak oynanacak özel karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. - BURSA

Anadolu Efes, basketbol, Antalya, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95 - Son Dakika Spor

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