Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Trabzonspor: 3 - Ado Den Haag: 1

Hazırlık Maçı: Trabzonspor: 3 - Ado Den Haag: 1

57 dakika önce

Hazırlık maçı: Trabzonspor: 3 - ADO Den Haag: 1ANTALYA - Trabzonspor, kamp yaptığı Antalya Belek'te Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Hazırlık maçı: Trabzonspor: 3 - ADO Den Haag: 1

ANTALYA - Trabzonspor, kamp yaptığı Antalya Belek'te Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 27. dakikasında Ekuban ile 1-0 öne geçti. Hollanda takımı 44. dakikada Zhang ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 69. dakikada Abdülkadir Parmak ve 73. dakikada Ekuban'ın goller bulan Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Hollanda, Den Haag, Trabzonspor, Spor
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