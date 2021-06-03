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Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)

03.06.2021 20:54
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı), System.String[]

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Celeadnic'ten geri döndü.

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında son çizgi dibinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Zeki Çelik dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

36. dakikada Damaşçan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan PLatica'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

Stat: Benteler Arena

Hakemler: Sascha Stegemann xx, Marco Achmüller xx, Dominik Schaal xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx, Kenan Karaman xx, Yusuf Yazıcı xx, Ozan Tufan xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Moldova: Celeadnic xx, Jardan xx, Posmac xx, Potirniche xx, Arhirii xx, Antoniuc xx, Rata xx, Anton xx, Spataru xx, Platica xx, Damaşçan xx

Yedekler: Cebotari, Avram, Dumbravanu, Cojocari, Oancea, Bogaciuc, Costrov, Belusov, Dros, Nicolaescu, Clescenco

Teknik Direktör: Roberto Bordin

Sarı kart: Damaşçan (Moldova)

(Bora Akyol - Bozhan Memiş/İHA)

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Türkiye, Moldova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Moldova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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