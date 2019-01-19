Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı - Türkiye: 0 - Slovakya: 0

Hazırlık Maçı - Türkiye: 0 - Slovakya: 0

38 dakika önce

A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'da Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Hazırlık Maçı - Türkiye: 0 - Slovakya: 0, System.String[]
A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'da Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Neslihan Muratdağı, Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 0-0 sona erdi.

Ay-yıldızlı takım, 22 Ocak Salı günü aynı sahada Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Antalya, Slovakya, Spor
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