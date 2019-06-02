Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - Özbekistan: 0 (İlk yarı)
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Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - Özbekistan: 0 (İlk yarı)

12 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya'da özel maçta Özbekistan ile karşılaşıyor.

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - Özbekistan: 0 (İlk yarı), System.String[]
A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya'da özel maçta Özbekistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ay-yıldızlılar 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yunus Mallı'nın ara pasında ceza sahsı içinde topla buluşan Enes Ünal'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 11. dakikada uzun atılan pasta topla buluşan Musayev'in sağ çaprazdan sert şutu az farkla yandan auta gitti. 17. dakikada kazanılan serbest vuruşta sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası üzerine ortasında iyi yükselen Zeki Çelik'in kafa vuruşu üst direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0 28. dakikada kazanılan serbest vuruşta Akhmedov'un ceza sahası dışından sert şutunda top kalecide kaldı. 34. dakikada cepheden topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin önünü boşalttıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Srdjan Jovanovic x, Uros Stojkovic x, Milan Mihaylovic x Türkiye: Sinan Bolat x, Zeki Çelik xx, Merih Demiral x, Çağlar Söyüncü x, Emre Taşdemir x, Dorukhan Toköz x, Efecan Karaca x, Oğuzhan Özyakup x, İrfan Can Kahveci xx, Yunus Mallı x, Enes Ünal x Yedekler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Emre Belözoğlu, Ömer Ali Şahiner, Abdülkadir Ömür ,Deniz Türüç, Cengiz Umut Meraş, Güven Yalçın, Kenan Karaman,Nazım Sangare, Ozan Tufan, Kaan Ayhan Teknik Direktör: Şenol Güneş Özbekistan: Suyunov x, Khoshimov x, Krimets x, İsmailov x, Sayfiev x, Hamrobekov x, Musaev x, Akhmedov x, Roziyev x, Masharipov x, Shomurodov xx Yedekler: İlyosov, Kuvvatov, Komilov, Alijonov, Abdukholikov, Zotoev, Sergeev, Urunov, Tuhtahujaev, Mirzaev, İbragimov, Giyosov Teknik Direktör: Hector Cuper Gol: Zeki Çelik (dk. 17) (Türkiye) Sarı kart: Dorukhan (Türkiye)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Zeki Çelik, İrfan Can, Türkiye, Özbekistan, Güncel
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