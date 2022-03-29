Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)

29.03.2022 23:40
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Hakan'ın ceza yayı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruştu kaleci Donnarumma topu son anda kornere çeldi.

64. dakikada Hakan'ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Kaan topa gelişine vurdu ancak kaleci Donnrumma topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen İtalya atağında Zaccagni'nin ortasını arka direkte Biraghi indirdi. Kale önünde boş pozisyondaki Raspadori yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

83. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Çağlar'ın kale önüne kafayla indirdiği topu tamamlayan Serdar farkı bire indiren golü kaydetti. 2-3

85. dakikada Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya müsait pozisyondaki Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Donnrarumma köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji xx, Dojando Myftari xx, Ilir Tartari xx

Türkiye: Altay x, Ozan ? (Kaan dk. 9 xx), Merih xx, Çağlar xx, Mert x, Dorukhan xx (Salih dk. 62 xx), Hakan xx (Taylan dk. 77 xx), Rıdvan xx (Berkan dk. 62 xx), Cengiz xxx, Kerem x (Serdar dk. 62 xxx), Enes xx (Doğukan dk. 77 xx)

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Zeki, Caner, Orkun, Umut

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

İtalya: Donnarumma xxx, de Sciglio xx, Acerbi xx, Chiellini xx (Bastoni dk. 76 xx), Biraghi xx, Pessina xx (Sensi dk. 76 xx), Cristante xx (Locatelli dk. 76 xx), Tonali xxx, Zaniolo x (Zaccagni dk. 46 xx), Scamacca x (Belotti dk. 88 ?), Raspadori xxx (Bonucci dk. 89 ?)

Yedekler: Sirigu, Gollini, Pellegrini, Joao Pedro, Emerson, Barella

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Goller: Cengiz (dk. 4), Serdar (dk. 83) (Türkiye), Cristante (dk. 35), Raspadori (dk. 39 ve 69) (İtalya)

Sarı kartlar: Zaniolo (İtalya), Mert (Türkiye)

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İtalya: 2 (İlk yarı) Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İtalya: 2 (İlk yarı) Türkiye-İtalya maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz (2) Türkiye-İtalya maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz (2)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:18 Piyasaya süreceklerdi! Eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalandı
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 00:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement