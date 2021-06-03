Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)

77. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında Moldova yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cengiz'in sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

58. dakikada Okay'ın yerden uzun pasında Hakan Çalhanoğlu topuk pasıyla Burak'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

A Milli Futbol Takımı , hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Moldova 'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha