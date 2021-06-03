A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Moldova'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Okay'ın yerden uzun pasında Hakan Çalhanoğlu topuk pasıyla Burak'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
77. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında Moldova yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cengiz'in sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Benteler Arena
Hakemler: Sascha Stegemann xx, Marco Achmüller xx, Dominik Schaal xx
Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx (Kaan Ayhan dk. 46 x), Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Taylan Antalyalı dk. 79 x), Kenan Karaman xx, Yusuf Yazıcı xxx (Orkun Kökçü dk. 68 x), Ozan Tufan xx (Cengiz Ünder dk. 46 xxx), Hakan Çalhanoğlu xx (Ozan Kabak dk. 68 x), Burak Yılmaz xxx (Mert Müldür dk. 84 ?)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Celeadnic x, Jardan xx, Posmac xx, Potirniche xx, Arhirii xx, Antoniuc xx (Costrov dk. 67 x), Rata xx, Anton xx (Dros dk. 57 x), Spataru xx (Clescenco dk. 87 ?), Platica xx, Damaşçan xx (Nicolaescu dk. 67 x)
Yedekler: Cebotari, Avram, Dumbravanu, Cojocari, Oancea, Bogaciuc, Belusov, Clescenco
Teknik Direktör: Roberto Bordin
Goller: Burak Yılmaz (dk. 58), Cengiz Ünder (dk. 77) (Türkiye)
Sarı kart: Damaşçan (Moldova)
(Bora Akyol - Bozhan Memiş/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor