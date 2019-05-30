Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (Maç devam ediyor)
18 dakika önce
Hazırlık maçında Türkiye, Antalya'da Yunanistan ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:25 Kaynak: İHA
Hazırlık maçında Türkiye
, Antalya
'da Yunanistan
ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. - ANTALYA
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