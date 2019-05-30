Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (Maç devam ediyor)
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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (Maç devam ediyor)

18 dakika önce

Hazırlık maçında Türkiye, Antalya'da Yunanistan ile karşılaşıyor.

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]
Hazırlık maçında Türkiye, Antalya'da Yunanistan ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:25 Kaynak: İHA
Antalya, Yunanistan, Türkiye, Spor
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