Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Haber

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu)

4 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya'da karşılaştığı özel maçta Yunanistan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu), System.String[]
A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya'da karşılaştığı özel maçta Yunanistan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.

50. dakikada Kolovos'un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.

79. dakikada Bouchalakis'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın'ın şutunu kaleci çıkardı.

90+2. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı. Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Antalya

Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Vladimir Urzica xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Nazım Sangare xx, Kaaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xxx, Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Mahmut Tekdemir dk. 62 xx),O zan Tufan x (Oğuzhan Özyakup dk.46 x), Cengiz Ünder xxx (Emre Belözoğlu dk. 80 x), Yusuf Yazıcı xx (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Kenan Karaman xxx (Abdülkadir Ömür dk.46 x), Cenk Tosun xx (Güven Yalçın dk. 55 x)

Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Hasan Ali, Kaldırım, Merih Demiral, Yunus Mallı

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Yunanistan: Paschalakis x, Mavriyas x (Kotsiras dk.73), Kourbelis x, Koutris x (Stafylidis dk. 46 x), Masouras x (Ntourmisai dk. 65 x), Siopis x (Mantalos dk. 75 x), Samaris x, Pelkas x (Kolovos dk. 46 x), Valerianos x (Bouchalakis dk. 54 x), Koulouris x, Fortounis x

Yedekler: Vlachodimos, Barkas, Siovas, Bakasetas

Teknik Direktör: Angelos Anastasiadis

Goller: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17) (Türkiye), Kourbelis (dk. 90+2) (Yunanistan)

Sarı kartlar: Kourbelis (Yunanistan), Oğuzhan Özyakup (Türkiye) - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
Antalya, Türkiye, Yunanistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti! 8 maç ceza alan Hasan Şaş: Duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]