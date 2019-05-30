Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı
Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya
'da karşılaştığı özel maçta Yunanistan
'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Cenk Tosun
'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
11. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder
'in ceza yayı üzerinden sert şutu ağlara gitti. 1-0
17. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya giren Cengiz Ünder pasını altı pas içindeki Kenan Karaman
'a bıraktı. Bu futbolcunun dönerek yerden vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 2-0
24. dakikada Samaris'in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
40. dakikada defansın hatasında topu kapan Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi. 50. dakikada Kolovos'un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı. 79. dakikada Bouchalakis'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 84. dakikada Mahmut Tekdemir
'in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın
'ın şutunu kaleci çıkardı. 90+2. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı. Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Antalya Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Vladimir Urzica xx Türkiye
: Uğurcan Çakır xx, Nazım Sangare xx, Kaaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xxx, Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Mahmut Tekdemir dk. 62 xx),O zan Tufan x (Oğuzhan Özyakup
dk.46 x), Cengiz Ünder xxx (Emre Belözoğlu
dk. 80 x), Yusuf Yazıcı xx (İrfan Can
Kahveci dk. 46 xx), Kenan Karaman xxx (Abdülkadir Ömür
dk.46 x), Cenk Tosun xx (Güven Yalçın dk. 55 x) Yedekler: Sinan Bolat
, Gökhan Akkan, Zeki Çelik
, Hasan Ali
, Kaldırım, Merih Demiral, Yunus Mallı
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Yunanistan: Paschalakis x, Mavriyas x (Kotsiras dk.73), Kourbelis x, Koutris x (Stafylidis dk. 46 x), Masouras x (Ntourmisai dk. 65 x), Siopis x (Mantalos dk. 75 x), Samaris x, Pelkas x (Kolovos dk. 46 x), Valerianos x (Bouchalakis dk. 54 x), Koulouris x, Fortounis x Yedekler: Vlachodimos, Barkas, Siovas, Bakasetas Teknik Direktör: Angelos Anastasiadis Goller: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17) (Türkiye), Kourbelis (dk. 90+2) (Yunanistan) Sarı kartlar: Kourbelis (Yunanistan), Oğuzhan Özyakup (Türkiye)
(İHA)