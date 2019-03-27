Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçında Denizlispor, Göztepe'yi Yendi

Hazırlık Maçında Denizlispor, Göztepe'yi Yendi

40 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık karşılaşmasında 1'inci Lig lideri Denizlispor'a tek golle yenildi: 1-0.

Hazırlık Maçında Denizlispor, Göztepe'yi Yendi, System.String[]
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık karşılaşmasında 1'inci Lig lideri Denizlispor'a tek golle yenildi: 1-0.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maça ev sahibi Denizlispor; Asil Kaan, Keremcan, Abdülkerim, Alperen, Furkan, Aissati, Burak Altıparmak, Ziya, Muhammed Himmet, Burak Çalık, Mehmet Akyüz 11'i ile çıkarken konuk Göz-Göz; Göktuğ, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Castro, Alpaslan, Gouffran, Halil, Yasin, Jerome'la mücadele etti. Denizlispor'u galibiyete taşıyan golü 32'nci dakikada Ziya kaydetti. İki takım da ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitti.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ile Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna sonucun önemli olmadığını, özel maçın faydalı geçtiğini dile getirdi. Kümede kalma mücadelesi verecek Göztepe aranın ardından Süper Lig'de Akhisarspor'la, şampiyonluğu kovalayan Denizlispor ise 1'inci Lig'de Altay'la karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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