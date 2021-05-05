Hazırlık maçında gol sesi çıkmadı - Son Dakika

Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17 Mayıs sonrasına ertelenen lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Aliağaspor FK, hazırlık maçlarıyla form tutuyor. Hazırlık maçlarına bir yenisini ekleyen sarı siyahlılar, BAL ekiplerinden Torosgücü Spor Kulübünü konuk etti. Mücadelede her iki takımda girdikleri pozisyonları gole çeviremedi. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Aliağaspor FK, karşılaşmaya Ömer Can, Atamert Yavuz, Semih Durmuş, Suat Gündüz, Özkan Yılmaz, Yusuf Kılıç, Murat Ulusoy, Ersin Aslantoğ, Zihni Aydın, Mehmet Çağrı Alpaslan, Batuhan Doğrukıran 11'i ile başladı. Mert Kuleli, Çağlar Çoban, Ali Yasin Demir, Erkan Gövercin, Bahri Yıldırım, Serdar Vefa Yeşil, Berkant Ben, Osman Buğra Uysal, Şefik Koz ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan isimler oldu.