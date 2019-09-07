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Hazırlık maçında golsuz beraberlik

5 dakika önce

Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı, Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayarak geçirdi.

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Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı, Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayarak geçirdi. Regnum Carya Otel 1 No'lu sahada oynanan mücadelede kırmızı beyazlı takım sahaya, Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Aly Cissokho, Grando Chico, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Mert Çölgeçen, Harun Alpsoy, Aatif Chahechouhe, Harun Kavaklıdere ve Gelson Dala ilk 11'i ile başladı. Alihan Aydın, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Salih Karabulut, Ufuk Akyol, Paul Mukairu, Serdar Özkan, Gustavo Blanco, Mustafa Acar ve Cengiz Demir de yedekler arasında yer aldı.


90 dakikada gol olmadı


Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da oluşturduğu pozisyonlardan gol sonucu çıkaramayınca devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda her iki takım da kadrosunda yer alan bütün oyunculara şans verdi. Karşılaşmanın bu devresinde de gol olmayınca 90 dakika 0-0'lık skorla tamamlandı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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