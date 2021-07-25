Hazırlık maçında Göztepe ile Ümraniyespor, berabere kaldı

Göztepe, hazırlık maçında PTT 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe, Megyeri, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Nwobodo, Yalçın Kayan, Lourency, Makana Baku, Efecan Saçıkara, Ideye ilk 11'i ile çıktı. Ümraniyespor'un ilk 11'i ise Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Serkan, Oğuz, Yusuf Emre, Onur, Del Valle, Kehinde'den oluştu. 11'inci dakikada Ümraniyespor, Yusuf Emre'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. 32'nci dakikada Göztepe, Efecan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 bitti.