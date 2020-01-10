Hazırlık maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçının ardından - Son Dakika Spor

Hazırlık maçının ardından

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak istikrarlı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Hazırlık maçının ardından, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak istikrarlı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Bulut, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Göztepe ile yaptıkları ve sahadan 1-0 galip ayrıldıkları özel maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Göztepe ile yaptığımız hazırlık maçı güzel ve sert geçti. Takımımız iyi mücadele etti. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımız ikinci yarıda oynadı. Maçı 1-0 aldık ama sonuç önemli değil. Önemli olan verdiğimiz taktiği sahada en iyi şekilde yerine getirebilmekti. Hazırlıklarımız iyi geçti." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının çekişmeli geçeceğini aktaran Erol Bulut, "İkinci yarı her takım için daha zor geçecek. Her takım kendisini daha iyi tanıyor. Biraz detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp istikrarlı sonuçlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Palut: "Hücuma ve savunmaya transfer yapmayı düşünüyoruz"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, hücuma ve savunmaya transfer yapmayı düşündüklerini belirtti.

Devre arası hazırlıklarında eksiklerini görme imkanı bulduklarını aktaran Palut, "İkinci yarı, ilk devrenin ikinci periyodunda yakaladığımız istikrarı sürdürmek istiyoruz. Puan istikrarını oyunla desteklemek istiyoruz. Saha içinde neleri daha iyi yapacağımızı buradaki çalışmalarla geliştireceğiz. İyi mücadele adına etme adına yol almak ve istikrarlı bir gidişle iyi bir puan yakalamak istiyoruz. Ligde son 10 haftada her takımın gerçek hedefi ortaya çıkmış olacak. Biz de sonuna kadar hedefimizi kovalamak istiyoruz." diye konuştu.

Kadrolarında çok fazla oyuncu bulunduğunun altını çizen 43 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"İlk yarıda 34 kişiyle çalışan bir Göztepe vardı. Kalabalık bir kadro var. Kaliteyi artırmamız gereken bölgelerimiz var. Birçok genç oyuncumuz var. Onların da daha düzenli maç oynayacakları kulüplere kiralanmaları için görüşmeler sürüyor. Kadro ideal sayıya indikten sonra transfer düşünüyoruz. 2 hücuma 1 de savunmaya transfer yapmayı düşünüyoruz. 2 ya da 3 transferle kadroyu güçlendirme yoluna gideceğiz."

Aytemiz Alanyaspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi
Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
01:28 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:23 Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Son Dakika Spor
00:33 Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..." - Son Dakika Spor
00:31 Popov bordo-beyazlı formayı giydi - Son Dakika Spor
00:23 Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
23:57 Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Son Dakika Spor
23:36 Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 03:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazırlık maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]