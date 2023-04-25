Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti "oraj" vuracak - Son Dakika
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Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti "oraj" vuracak

25.04.2023 17:56

Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe gerçekleştirdiği uyarılara göre, İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek ve dev metropolü "oraj" tehlikesi vuracak. 2 gün boyunca süreceği tahmin edilen hava olayı esnasında sıcaklık 8 derece birden düşecek.

Meteoroloji, 25 Nisan 2023'e ait hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'U 'ORAJ' VURACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava bir anda değişecek, 'oraj' vuracak. 'Oraj'ın iki gün boyunca sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte gök gürültülü yağış bekleniyor.

ORAJ NEDİR?

Oraj, içerisinde şimşek, yıldırım, sağanak, yağmur, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olaylarının bütününe verilen isim...

Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak

İSTANBUL İÇİN AKOM DA UYARDI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili 5 günlük tahminini paylaştı. AKOM'un da uyarısına göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Trabzon ve Samsun'da 13, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 23, Adana'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak

BÖLGELERDE BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul, Çarşamba, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti "oraj" vuracak - Son Dakika
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