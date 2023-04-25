Hazırlıklı olun! İstanbul'da yarın hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak

Meteoroloji, 25 Nisan 2023'e ait hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin son verilerine göre Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava bir anda değişecek, 'oraj' vuracak. 'Oraj'ın iki gün boyunca sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte gök gürültülü yağış bekleniyor.
Oraj, içerisinde şimşek, yıldırım, sağanak, yağmur, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olaylarının bütününe verilen isim...
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili 5 günlük tahminini paylaştı. AKOM'un da uyarısına göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek.
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Trabzon ve Samsun'da 13, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 23, Adana'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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