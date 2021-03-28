HAZNEDAR'DA KISITLAMAYA ALDIRMADAN PARKLARA AKIN ETTİLER - Son Dakika

Haznedar'da güzel havayı fırsat bilenler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kendilerini parklara attı.

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan dışarı çıktı. Haznedar'da parklara akın eden vatandaşların bir kısmı spor yaparken, bir kısmının ise ailesiyle birlikte yürüyüş yaptı. Bazı kişilerin maskeyi doğru takmadığı kameraya yansıdı.

Sıcak havayı değerlendirmek istediğini belirten Göksel Kotiloğlu, 'Pandemiden ötürü zamanımızı hep evde geçirdik. Havanın sıcak oluşunu fırsat bilerek dışarıda biraz dolaşmayı iyi gördük. Virüsten korkuyoruz da korkarak nereye kadar yaşayacağız dedi.