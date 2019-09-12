Son Dakika Haberleri: "Hazreti Hüseyin ve Yarenlerini Anma-Anlama" etkinliği
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"Hazreti Hüseyin ve Yarenlerini Anma-Anlama" etkinliği

4 dakika önce

Diyarbakır'da "Hazreti Hüseyin ve Yarenlerini Anma-Anlama" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da "Hazreti Hüseyin ve Yarenlerini Anma-Anlama" etkinliği düzenlendi.


Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesince bir düğün salonunda düzenlenen "Hazreti Hüseyin ve Yarenlerini Anma-Anlama" etkinliği Kur'an tilaveti başladı ardından Kerbala ve Hazreti Hüseyin ile ilgili eserler seslendirildi.

Eğitimci Yahya Oğraş yaptığı konuşmada, Kerbela'nın tarihte eşi görülmemiş bir facia olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Kan dökme, zulüm ve katliam insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Kerbela katliamları tarih boyunca çok olmuştur. Fecaatler, vahşetler ve gerçekten de kan içicilerin yaptıkları her türlü zulüm, hiçbir zaman tarih sayfalarından silinmedi. Ancak Kerbela katliamı bir başkadır. Çünkü Kerbela katliamını öyle büyük kılan, risalet mirasının bizlere ulaşması noktasında yapılan katliamdır ve nübuvet verasetinin bize ulaşmasını engellemeye çalışan bir zihniyetin ortaya koymuş olduğu vahşi bir tablodur."

Hz. Hüseyin, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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