Hazreti İsa'nın 13. Yüzyıla Ait Çarmıh Tablosu Ele Geçirildi
42 dakika önce
Kayseri'de, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu tablo elde geçirildi.
Kayseri
'de, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu tablo elde geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmada, şüpheli M.N.T.'nin kentteki bir plazada bulunan iş yerine baskın yapıldı.
Aramalarda 13. yüzyıla ait 200 santimetreye 140 santimetre ebatlarında, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin resmedildiği ve üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo elde geçirildi.
Şüpheli M.N.T. gözaltına alınırken tablonun tarihi niteliğiyle ilgili araştırmalar yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA
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