Üye Girişi
BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı - Son Dakika

BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı

03.12.2021 00:09

Hazreti İsa'nın doğduğu Filistin'in Beytullahim kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk defa Noel Bayramı hazırlığı çerçevesinde Milat pazarı açıldı.

Hazreti İsa'nın doğduğu Filistin'in Beytullahim kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk defa Noel Bayramı hazırlığı çerçevesinde Milat pazarı açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytullahim kenti belediyesi, Noel kutlamaları kapsamında Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) sahasında 10 gün sürecek bir pazar kurdu.

Hristiyan inancına göre kutsal sayılan kentte kurulan pazarda, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Noel'le ilgili çeşitli yiyecekler ve hediyelikler, Hristiyan vatandaşlar ile hacı ve turistlerin beğenisine sunuluyor.

Beytullahim Belediyesi Halkla İlişkiler Müdiresi Karmen Gattas AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle birçok insanın işini kaybettiğine dikkati çekerek, kurulan bu pazarda özellikle işlerini kaybeden kadınların el işlerine yer verildiğini kaydetti.

Noel Bayramı'nın yerel halkı da ziyaretçileri de mutlu ettiğine vurgu yapan Gattas, iki yıl aradan sonra bu pazarı kurmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Beytullahim şehrindeki Noel Kutlamaları iki yıl boyunca yapılamamış, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü sağlık protokolüne göre sınırlı sayıda katılımcı ile dini ayin gerçekleştirilmişti.

Hristiyan inancının en kutsal kenti olan Beytullahim, Hristiyan hacı ve turistleri ağırlamak üzere Hazreti İsa'nın doğum günü kutlamalarına hazırlanıyor.

Beytullahim Belediyesi, şehri Noel kutlamaları çerçevesinde süslemiş, Hristiyan dünyanın en kutsal noktası konumundaki Mehd Kilisesi meydanına da dev bir Noel ağacı yerleştirmişti.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı
BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı
BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı
BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı

noel kutlamaları, Hristiyan, Filistin, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! 12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
23:59 16 yaşındaki genç, salıncaktan düşerek hayatını kaybetti
23:59 Kendini yüzbaşı olarak tanıtıp esnafı dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı
23:57 Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti
23:19 Muharrem İnce'nin Abdullah Gül sözleri ses getirdi: Anlaştıklarını duyuyorum
23:03 İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi
23:02 Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı
22:45 Muharrem İnce'den Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili tepki çeken sözlerine yorum: Abartılı buluyorum
22:44 Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
22:43 Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza
22:03 Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 00:24:11. #1.12#
SON DAKİKA: BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement