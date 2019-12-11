Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri - Son Dakika

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri

6 saat önce

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana ve Mevlevilik Yolunda Vefa" konulu panel düzenlendi.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri, System.String[]

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana ve Mevlevilik Yolunda Vefa" konulu panel düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen panelde araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy birer konuşma yaptı.

Ömer Tuğrul İnançer konuşmasında Mevlana'nın öğretilerinin her dönem için çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Eşyanın insan üzerinde hakkı olur, dolayısıyla insanında eşyaya vefası gerektiğini dervişlik adeti gösteriyor. Derviş suyu içtikten sonra bardağı öper öyle bırakır, ceketini giymeden önce öper öyle giyer, yastığına kafasını koymadan önce yastığını öper ondan sonra kafasını koyar, yorganını çekmeden önce öper öyle çeker, derviş topuğuna basa basa gürültüyle yürümez, ayaklarının kenarına basarak yürür. Çünkü 'bu yol bana hizmet veriyor ben de ona vefa göstermeliyim' diye düşünür. Bu düşüncelerin temelinde eşyaya böyle vefa gösterenin insana daha vefalı olacağı vardır. "

Prof Dr. Kenan Gürsoy ise insanların Mesnevi'den dersler çıkarması gerektiğini ifade ederek, "Vefalı insan, kadirbilir insan olduğu için vefa bilen insandır." dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Kenan Gürsoy, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi
"Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi

Son Dakika Haberleri
22:12 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu (1) - Son Dakika
22:10 Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı - Son Dakika
22:10 Arakanlı mültecilerden "soykırımı" inkar eden Suu Çii'ye tepki - Son Dakika
22:10 Malatya'da bin ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
22:08 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]