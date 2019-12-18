Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus (2) - Son Dakika

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Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus (2)
6 saat önce
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Sema Ayin-i Şerifi KONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde Şeb-i Arus töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:41 Kaynak: AA
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Sema Ayin-i Şerifi KONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde Şeb-i Arus töreni düzenlendi. (2)
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