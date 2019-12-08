Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı - Sema Ayin-i Şerifi

Seyircilerden görüntüler KONYA - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

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Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu