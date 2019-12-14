Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Sema Ayini - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Sema Ayini - Son Dakika

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Sema Ayini

6 saat önce

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Sema Ayininden görüntüler KONYA - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Sema Ayininden görüntüler KONYA - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Sema Ayini

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:43 Kaynak: AA
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