Son Dakika › Güncel › Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Sema Ayini - Son Dakika
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Sema Ayini
6 saat önce
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Sema Ayininden görüntüler KONYA - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:43 Kaynak: AA
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Sema Ayininden görüntüler KONYA - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.
Son Dakika İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı Aracının plakasını değiştiren vatandaş kabusu yaşadı! 5 bin TL ceza kesildi Malatya'da polis noktasına ateş açıldı Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu