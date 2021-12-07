Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı - Son Dakika

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Şems-i Tebrizi Türbesi'nden Mevlana Müzesi'ne kadar "İrfan Vakti" yürüyüşü düzenlendi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar, etkiblikler kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, postnişın Fahri Özçakıl dua etti.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar daha sonra "İrfan Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden tekbirlerle Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Merasimin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı dinledi.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.