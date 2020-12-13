"Hazreti Mevlana ve Sema Fotoğraf Sergisi" Dijital Gösterim Merkezinde ziyaret edilebiliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezi, Hazreti Mevlana ve Sema temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dijital Gösterim Merkezlerinde, Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan görsel içerikleri, ziyaretçilere sunuluyor.

Beş bölümden oluşan Dijital Gösterim Merkezinin ilk bölümünü fuaye alanı oluşturuyor. Ziyaretçiler, pandemi tedbirleri kapsamında fuaye alanına davet edilerek gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu resim deneyimi (Hologram) gösterimini izleyebiliyor. Görme engelli vatandaşları için görme engelli yolu bulunan gösterim merkezinde, işitme engelli vatandaşlar için de işaret lisanı ile anlatım bulunuyor.

Dijital Gösterim Merkezinin, 360 derece video deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu bölümde Mevlana Celalettin-i Rumi ve semayı anlatan dijital gösterim, sinematik ses sistemiyle sunuluyor. 360 derece video deneyim alanından hemen sonra ise video haritalama gösterimi ziyaretçileri bekliyor.

Video haritalama gösteriminde büyük mucit ve sibernetiğin ve robot teknolojilerin kurucusu sayılan El- Cezeri'den günümüze Anadolu'da bilimsel faaliyetlerin yer aldığı gösterim şovu izleyiciyle buluşuyor.

Dijital hologram gösterim alanında ise bir yandan iki devlet tek millet ilkesi ile kardeşliğini ilan eden Azerbaycan ve Türkiye için hazırlanan hologram şovu yer alırken, diğer yandan projeksiyon ekranında Karabağ'ın esaretten kurtulmasına dair bir Videowall çalışması izlenebiliyor. Son olarak bilgi ekranı bölümünde ise izleyiciler, Türkiye'nin 2020 yılında yaptığı yatırımlar ve üretmiş olduğu mega projeleri yakından tanıma fırsatını buluyor.

Gösterimin sonunda ziyaretçiler, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği (ASFOD) işbirliğiyle, Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hazreti Mevlana ve Sema" konulu fotoğraf sergisini de gezebiliyor.