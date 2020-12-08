Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı - Son Dakika

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı

08.12.2020 01:57

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) açılış programı, ilk defa seyircisiz olarak düzenlendi.

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı

KONYA - Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) açılış programı, ilk defa seyircisiz olarak düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle bu yıl ilk defa seyircisiz olarak ve "İhsan Vakti" temasıyla düzenlenen program gündüz saatlerinde Şems-i Tebrizi Hazretleri ve Mevlana Hazretleri Türbesi ziyaretiyle başladı. Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden program musiki ve sema gösterisiyle devam etti. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazreti Mevlana'nın, insanlığın en çok endişe ettiği ölümü; Şeb-i Arus düğün ve vuslat gecesi olarak takdim ettiğini söyledi.

"Zor süreçlerden birbirimize ihsanda bulunarak çıkabiliriz"

Hazret-i Pir'in dilinde ölümün ölümsüzlüğün kapısı olduğunu kaydeden Vali Özkan, "Gülerek karşıladığı ölümünün ardından 8 asır geçmesine rağmen, Hazreti Mevlana maneviyat ve marifetinin bugün de insanlığa söyleyeceği çok şey vardır. Bu yıl ki törenlerin mottosu olan 'İhsan Vakti', Hazreti Mevlana'nın 'İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz' beytindeki ifade; ihlas, ümit ve muhabbeti ihya ederek hayatımıza ışık tutmaktadır. Bize her nefeste, iyi düşünceler, iyi davranışlar içinde olmayı öğütleyen Hazreti Mevlana; bunu temin etmenin yolunu da gösteriyor. Sürekli iyilik arayışı içinde olmak ve bunu da ihsanla tahakkuk ettirmek. Eserlerindeki görüşleri, anlatıları Hazreti Mevlana'nın ihsanı derinden işlediğini ve yaşadığını göstermektedir. İnsanlığın zorlukları aşmaya çalıştığı şu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz ihsandır, ihsan sahipleridir. Gerçek şu ki zor süreçlerden ancak birbirimize ihsanda bulunarak çıkabiliriz. Doğu'yu da Batı'yı da düşünceleri ve eserleriyle sarıp sarmalamış Hazreti Mevlana, bizim kültürümüz ve medeniyetimiz için vazgeçilmez bir değerdir. Bu değeri, anmak ve anlamak yolunda, ortaya konan her çaba ayrıca takdire şayandır" dedi.

"İnsan kendisinden iyilik umulan bir tohumdur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bedenlerin arasına mesafeler girse de Hazreti Pir'in dediği gibi 'Aşık gönüller hep bir vahdet içindedir', hep bir aradadır. Bundan asla şüphe duymuyorum. Yaşadığımız günlerin bize evlerimizde kendimizi dinlememize, sıkça tefekkür etmemize imkan verdiği muhakkak. Hazreti Mevlana Mesnevisinde 'Belayı defetmenin çaresi sitem etmek değildir. Buna çare ihsandır, aftır, keremdir' der. İhsan, iyilikte bulunmak, Allah rızası için vermek, bağışlamak demektir. Hazreti Mevlana 'Bir dikenden yüzbinlerce gül elde etmek' diyerek onu ne güzel tanımlıyor. Yine onun dilince 'Dünya bir dağ, eylemlerimiz de o dağın yamaçlarında yankılanan seslerdir. Bizden ne çıkarsa bize geri döner.' İyilik eden iyilik bulur. İnsan kendisinden iyilik umulan bir tohumdur: 'Hangi tohum toprağa düştü de bitmedi? Ne diye insan tohumundan şüphe duyuyorsun?' diyerek iyiliğin yanına ümidi de koyar. Ümit bizim iyiliğe samimiyetle tutunmamızı sağlayan bir dostun elidir. Annemizin, babamızın, kardeşimizin, oğlumuzun, kızımızın, arkadaşımızın, komşumuzun elidir. Konyamız; harcı ihsanla karılmış bir ümit şehridir. Asırlardır göğe yükselen abideleri, ilahi bir ümidin sesini yükseltiyor" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise konuşmasında, "747. Vuslat Yıl Dönümü'nde Hazreti Mevlana'yı Anma Törenleri'nin açılış programının ve bu vesileyle İhsan Vakti teması etrafında vurguladığımız, İyilik isteğinin su içinden geçmekte olduğumuz salgın günlerinde, hepimiz için hakiki bir şuura, sıhhat ve afiyette vesile olmasını niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı

Mevlana Kültür Merkezi, Koronavirüs, Musiki, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı - Son Dakika


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