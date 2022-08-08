Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü

08.08.2022 11:18

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1383'üncü yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1383'üncü yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kerbela şehitlerini anma programı, Hz. Ali Çarşı Camisi önünde toplanan binlerce kişinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüdü. Okunan ağıtları dinleyenlerden bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve ağıtlar eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edildi.

Anmaya katılanlar için de iş yerlerinden pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Birçok iş yerinin kaldırımda açtığı ikramları tadanlar hayırlarının kabul olması için dua etti.


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Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı
Kaynak: DHA

Hz. Hüseyin, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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