Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika
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Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı

08.08.2022 13:23
Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Pakistan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Pakistan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve farklı şehirlerde gerçekleşen anma etkinliklerine çok sayıda kişi katıldı.

İslamabad'ın G-7 bölgesindeki İmam Bargah Camisi'nde toplanan Şiiler, cami çevresindeki yollarda Hazreti Hüseyin'i simgeleyen bayraklar, maketler ve resimlerin altında dualar etti. Çok sayıda kişinin yollarda çıplak ayakla yürüdüğü ve ellerini göğüslerine vurduğu görüldü.

Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, anma törenine yakın bölgelerde telefon ve internet hizmetleri askıya alındı.

Anma törenleri sebebiyle ülke genelinde 8-9 Ağustos resmi tatil ilan edildi.

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Kaynak: AA

Hz. Hüseyin, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika

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